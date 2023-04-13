Замдиректора филиала ООО «Экопром» провела встречу с председателями садоводств Псковской области

18:18, 13 апреля 2023, ПАИ

Заместитель директора филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева встретилась с председателями садоводств Псковской области. Об этом сообщает официальная группа «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В совещании также приняли участие глава Псковского района Наталья Фёдорова, первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, заместитель прокурора Псковского района Екатерина Токарева, представитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому контролю Псковской области Ирина Хлебина, председатель комитета по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию администрации Псковского района Елена Соргина.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а именно с необходимостью заключения договоров с региональным оператором об оказании услуг. Были рассмотрены проблемы, связанные с организацией вывоза ТКО и обустройством контейнерных площадок и подъездов к ним, последствия и ответственность в связи с отсутствием таковых.

«Наблюдается положительная тенденция в заключении договоров между СНТ и регоператором. Всё больше садоводств готово к эффективному сотрудничеству. Однако некоторые товарищества по-прежнему не спешат заключать договоры по разным причинам. Цивилизованный способ обращения с отходами — это снижение числа несанкционированных свалок в нашем регионе. Кроме того, отсутствие договора между СНТ и регоператором может негативно сказаться на садоводах.

Так, в случае отсутствия у СНТ договора с регоператором у садовода, предоставившего справку о том, что он всё лето проживал на даче, с перерасчётом могут возникнуть трудности», — сообщила Марина Мезенцева.