Пыталовская библиотека познакомила пыталовских школьников с темой космоса

18:33, 13 апреля 2023, ПАИ

Сегодня в Пыталовской центральной детской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое Дню космонавтики. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

В нём приняли участие ученики четвёртого класса Пыталовской средней школы.

Ребятам было рассказано, откуда взялся этот праздник, про первые попытки отправки животных в космос, про Юрия Гагарина. Нужно отдать должное, дети многое знали и участвовали в рассказе библиотекаря.

Знания учеников проверили путём развлекательной викторины, где ребятам приходилось отвечать на вопросы космической темы. На большинство из них ребята отвечали верно, но были моменты, когда мнения разделялись.

После с детьми были проведены различные игры, такие как «Собери звёзды», «Состыкуй корабли». Также ребята проверяли объём своих лёгких. В игровой форме ребята получали много информации о космосе, его устройствах, а также о космических полётах.

Уровень подготовки мероприятия и открытость к диалогу детей приятно удивили. Сегодня дети узнали что-то новое, а благодаря созданной атмосфере запомнят это надолго.