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Общество

Пыталовская библиотека познакомила пыталовских школьников с темой космоса

Фото газеты «Наша жизнь»

Сегодня в Пыталовской центральной детской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое Дню космонавтики. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

В нём приняли участие ученики четвёртого класса Пыталовской средней школы.

Ребятам было рассказано, откуда взялся этот праздник, про первые попытки отправки животных в космос, про Юрия Гагарина. Нужно отдать должное, дети многое знали и участвовали в рассказе библиотекаря.

Фото газеты «Наша жизнь»

Знания учеников проверили путём развлекательной викторины, где ребятам приходилось отвечать на вопросы космической темы. На большинство из них ребята отвечали верно, но были моменты, когда мнения разделялись.

После с детьми были проведены различные игры, такие как «Собери звёзды», «Состыкуй корабли». Также ребята проверяли объём своих лёгких. В игровой форме ребята получали много информации о космосе, его устройствах, а также о космических полётах.

Фото газеты «Наша жизнь»

Уровень подготовки мероприятия и открытость к диалогу детей приятно удивили. Сегодня дети узнали что-то новое, а благодаря созданной атмосфере запомнят это надолго.

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