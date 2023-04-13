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Общество

Елена Бибикова рассказала об увеличении пенсии за советский стаж

Сенатор Псковской области рассказала о валоризации в своём телеграм-канале.

«В продолжение темы доплаты за советский стаж, или валоризации, разъясняю ещё раз, что  валоризация (увеличение размера пенсии) производится всем гражданам, имеющим стаж до 1 января 2002 года, при назначении пенсии», — уточнила Елена Бибикова.

При этом размер пенсии увеличивается на 10 % (за факт работы до 2002 года), а при наличии трудового стажа до 1991 года за каждый год работы начисляется ещё по 1 %. 

Важный момент: валоризация производится однократно.

При этом пенсионерам, кому пенсия была назначена до 1 января 2010 года, валоризация уже произведена в беззаявительном порядке с 1 января 2010 года. Всем другим гражданам, имеющим стаж до 1 января 2002 года, кому пенсия назначена после 1 января 2010 года либо назначается в настоящее время, валоризация производится в обязательном порядке при назначении пенсии.

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