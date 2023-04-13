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Общество

Псковича и псковичку осудили за сбыт наркотиков

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жителей города Пскова, мужчины и женщины, обвиняемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщает телеграм-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Мужчине было предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), его сожительнице — в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

17 июля 2021 года у подсудимого после просьбы знакомой купить наркотики возникла идея перепродать наркотические вещества.

Мужчина после получения денежных средств в сумме 2 500 рублей в счёт оплаты наркотиков обратился к своей сожительнице с просьбой через её аккаунт на даркнет-рынке подыскать интернет-магазин по продаже наркотиков, что ею и было исполнено в целях приобретения наркотических средств для личного употребления. Женщина о задуманном мужчиной не знала.

В этот же день пара, получив координаты нахождения закладки наркотических средств, прибыла на указанное место и извлекла наркотическое средство, которое подсудимый передал своему знакомому, встретившись с ним вечером того же дня.

Судом мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сожительнице — в виде ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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