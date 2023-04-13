Автомобили нового китайского бренда появятся в России

20:37, 13 апреля 2023, ПАИ

Китайская компания Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, сообщает агентсов «Прайм».

Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, говорится в сообщении компании Omoda (один из брендов Chery).

«В рамках предстоящего международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера нового бренда Jaecoo, который станет старшим ответвлением марки Omoda. Автошоу откроется 18 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

«Продуктовая линейка Jaecoo в России в 2023 году пополнится двумя моделями», — также сообщила компания. При этом подробности об этих двух моделях она пока не раскрывает.