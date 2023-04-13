Привет, медведь: неожиданная встреча в деревне Полна

20:51, 13 апреля 2023, ПАИ

Житель деревни Полна встретился с медведем на окраине населённого пункта. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«Потапыч утром переходил тихо и спокойно дорогу на окраине деревни, недалеко от сельского кладбища. Зверь был внушительных размеров. Окрас насыщенного чёрного цвета. Я охотник с опытом, но мишку таких объёмов видел впервые. Хорошо, что на машине был, иначе боюсь, что эта встреча могла бы закончиться для меня печально», — отметил мужчина.

Сфотографировать Потапыча очевидец не смог: эмоции взяли верх. А вот потом, спустя время, он вышел посмотреть на след медведя. Размер лапы, как оказалось, больше 44-го размера человеческой ноги.

Отметим, что такие встречи могут закончиться опасно для человека.