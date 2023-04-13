Чистый четверг: волонтёры убрали территорию около храма в Печорах

22:04, 13 апреля 2023, ПАИ

В Печорах в порядок привели территорию храма, сообщает газета «Печорская правда».

Акцию с названием «Чистый четверг» провели волонтёры, педагоги Дворца творчества детей и молодёжи Печорского района во главе с директором Юлией Четверговой, братия обители, а также учителя Ирина Страшкова и Ирина Маркелова с учениками двух городских школ — гимназии и третьей. Поддержали доброе начинание родители учащихся.

По благословению владыки Тихона убирали территорию внутри Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Трудились все: грабили листья, подметали, чистили перила. Мусор убирали в огромные мешки.

А после уборки территории по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона участвующие в «Чистом четверге» проследовали в трапезную, где их ждал вкусный чай с выпечкой.