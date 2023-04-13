Марья Пустые щи наступила по народному календарю

07:02, 14 апреля 2023, ПАИ

Память преподобной Марии Египетской, которая считается покровительницей кающихся женщин, чтут на Руси 14 апреля, пишет calend.ru.

Мария родилась в Египте в середине V века. В возрасте 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию, где стала блудницей.

Однажды она попыталась войти в храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. Тогда Мария осознала свое падение и стала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она свободно вошла в храм.

Вскоре после этого Мария приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Также считалось, что женщине или девушке в этом мог поспособствовать такой прием: нужно было, погладив себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу.

Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.

О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы — год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».

