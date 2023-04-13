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Общество

Реставрация церкви Николы Вратаря заканчивается в Псково-Печерском монастыре

Фото группы «Возрождение Псков»

Реставрация церкви Николы Вратаря заканчивается в Псково-Печерском монастыре, сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Богослужения по планам начнутся уже в конце мая.

С наступлением тепла реставраторы приступили к завершающей фазе отделочных работ на фасаде и внутри церкви. Следующим этапом станет монтаж иконостаса.

Церковь построена зодчим Павлом Заболотным в 1564 или 1565 году, возможно одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря. Надвратная церковь могла какое-то время служить главным входом в монастырь, Святыми вратами.

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