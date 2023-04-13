Псковские торговые точки подключились к соцкампании «Спасибо за отказ!»

23:34, 13 апреля 2023, ПАИ

Социальная кампания «Спасибо за отказ!» стартовала в регионе в марте этого года. Кампания проводится Общественным советом по проблеме подросткового курения совместно с правительством Псковской области. Она направлена на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции.

Инициатива включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи сигарет и вейпов, размещение наружной социальной рекламы, информации в соцсетях и в СМИ, а также усиление общественного контроля. Специальные материалы должны не только стимулировать торговые точки более жёстко соблюдать запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, но и обратиться к взрослым потребителям с призывом не приобретать сигареты по просьбе подростков и сообщать о нарушениях закона на специально созданную горячую линию: 8-800-234-29-26.

Распространение материалов кампании в местах продаж осуществляется силами волонтёров Псковского городского молодёжного центра и специалистов комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

13 апреля представители Общественного совета по проблеме подросткового курения и Псковского городского молодёжного центра посетили торговые точки Пскова.

«Мы призываем продавцов соблюдать запрет на продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Табачная продукция и электронные сигареты не должны быть доступны детям. Информационные материалы кампании — стикеры, памятки и плакаты, которые волонтёры передают продавцам, напоминают о законе, штрафах и необходимости спрашивать документ в случае сомнения в возрасте покупателя», — подчеркнул директор Псковского городского молодёжного центра Виктор Рулев.

Руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская добавила, что сегодня широкое распространение в подростковой среде получили электронные сигареты, особенно одноразовые устройства. Задача кампании заключается в том, чтобы снизить количество нарушений в рознице и ограничить доступ несовершеннолетних к табаку и вейпам.

«250 объектов торговли Псковской области уже подключились к кампании. По данным исследования «Ромир», 40 % курящих подростков периодически обращаются к взрослым с просьбой купить для них сигареты и таким образом приобретают эту продукцию. Поэтому мы призываем не только продавцов соблюдать закон, но и взрослых покупателей не участвовать в покупке этой продукции для несовершеннолетних», — отметила Анна Сорочинская.

Принять участие в кампании может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где можно бесплатно заказать материалы для своего предприятия торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях, а также сообщить о фактах продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним.