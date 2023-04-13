Документы на «Госуслугах» хотят приравнять к оригиналам

23:59, 13 апреля 2023, ПАИ

Минцифры предложило приравнять размещённые на «Госуслугах» документы к оригиналам, говорится в проекте указа президента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ.

Полный перечень ситуаций, при которых можно будет предъявлять электронные документы, определит правительство.

В феврале Владимир Путин поддержал предложение разработать указ, регламентирующий использование цифрового паспорта внутри страны. Глава государства распорядился составить проект документа до 1 мая.