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Общество

Шесть лет грозит порховчанину за ДТП со смертельным исходом

Суд вынес приговор порховчанину, по вине которого в результате ДТП погибла несовершеннолетняя, сообщает телеграм-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Дедовичским районным судом Псковской области вынесен приговор в отношении уроженца города Порхова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Судом было установлено, что 31 мая 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя технически исправным автомобилем в посёлке Дедовичи, на скорости около 60 км/ч не уступил дорогу девушке-пешеходу, пересекавшей проезжую часть по пешеходному переходу, в результате чего допустил на неё наезд, повлёкший тяжкий вред здоровью со смертельным исходом. На судебном заседании подсудимый вину в совершении данного преступления признал полностью.

Приговором суда порховчанин признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также взыскано в счёт возмещения морального вреда 2 000 000 рублей.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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