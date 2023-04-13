Законопроект о запрете энергетиков отправили на доработку

07:49, 14 апреля 2023, ПАИ

Минпромторг высказал замечания к законопроекту о запрете продаж энергетиков, его внесла в Госдуму 9 января группа депутатов во главе с Ниной Останиной из КПРФ, пишут «Известия».

Документ содержит две новеллы: ограничение реализации и потребления, которые должны вступить в силу уже с 1 сентября 2023 года.

Ведомство сочло, что запрет продаж нужно обосновать. Пока же депутаты использовали лишь «эмоциональные, субъективные и оценочные суждениям, без проведения расчетов, исследований, оценки регулирующего воздействия (занятость, объемы легального производства, налоги, конкурентная среда, уровень цен и так далее)». Об этом сказано в отзыве за подписью замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Обоснования должны опираться на тщательный анализ возможного вреда для населения, а также оценку всех возможных негативных последствий от внесения изменений в законодательство.

В министерстве не уточнили — поддержало ли оно законопроект.

Минэкономразвития тоже раскритиковало документ, сказано в отзыве за подписью замглавы ведомства Ильи Торосова. Дело в том, что оборот энергетиков регулирует техрегламент «О безопасности пищевой продукции», то есть в ЕАЭС — единое регулирование этой продукции. Поэтому, прежде чем вводить запреты в России, следует обсудить проблему в союзе: ведь локальные ограничения станут актуальными и для членов ЕАЭС.

Минздрав готов поддержать законопроект, но с условием — депутаты должна поправить текст документа еще до первого чтения, освежить его и вновь внести в Госдуму. Пока же в министерстве пришли к выводу, что авторы дали противоречивое определение безалкогольным напиткам. Сейчас под него могут попасть даже чай и кофе, а значит, запреты распространят и на них. Более того, парламентарии использовали в проекте несуществующие в законодательстве термины: детские и молодежные организации и так далее. Исправить следует и норму о потреблении энергетиков в общественных местах. Пока оно звучит непоследовательно: не совсем понятно, почему вне этих мест напитки можно потреблять.

