Пожар произошел в Псковском районе из-за неосторожного обращения с огнём

08:56, 14 апреля 2023, ПАИ

Пожар произошел сегодня в Псковском районе из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 14 апреля в 2:22 в деревне Середка сгорела бесхозная постройка. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар произошел 13 апреля в 9:55. В Великолукском районе в деревне Лукьянцево на улице Троицкой в жилом доме сгорела кровля и душевая комната.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в душевой комнате.

