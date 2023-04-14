Пожар произошел в Псковском районе из-за неосторожного обращения с огнём
Пожар произошел сегодня в Псковском районе из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Так, 14 апреля в 2:22 в деревне Середка сгорела бесхозная постройка. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
Ещё один пожар произошел 13 апреля в 9:55. В Великолукском районе в деревне Лукьянцево на улице Троицкой в жилом доме сгорела кровля и душевая комната.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в душевой комнате.
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14 апреля 2023
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