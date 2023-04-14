Очки смешанной реальности изобрели в России

09:15, 14 апреля 2023, ПАИ

Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны. Об этом сообщили в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны», - приводит слова оператора РИА Новости.

Отмечается, что основа разработки студенческого стартапа - технология отображения birdbath. Данный метод заключается в том, что лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека.

«При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков. Такое совмещение реального и цифровых миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя. Благодаря этому очки возможно использовать в различных отраслях деятельности - от промышленной безопасности до серфинга в интернете», - отметили в компании.

В настоящий момент разработчики подготовили три версии очков: очки с одним экраном, очки с двумя экранами и устройство, встроенное в каску. Автономное время работы устройств составит примерно шесть часов.