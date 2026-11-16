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Общество

В Пскове на III Детском медиафоруме подростков предупредили об опасности дроперства

Финальное и самое масштабное мероприятие III Детского медиафорума Псковской области, который уже назвали главным молодёжным медиасобытием осени, состоялось в Доме молодёжи 13 ноября. Впервые заключительный день форума прошёл с участием родителей и советников по воспитанию, а среди специалистов выступил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов с темой «Дай карту – заработаешь... срок: как дроперство разрушает жизнь».

Фото здесь и далее: ПАИ

Форум, организованный в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», собрал 124 участника из всех муниципалитетов региона – активистов школьных медиацентров и новичков, которые только пробуют себя в сфере медиа. В течение четырёх дней школьники 7–9-х классов учились создавать контент, разбирались в медиаграмотности и профилактике деструктивного поведения. Ключевой особенностью стала связка «наставник – наставляемый»: ребята с опытом в медиа передавали практические навыки сверстникам – от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

Выступление Александра Иванова стало одним из центральных событий финального дня. В своей презентации спикер подробно разобрал, кто такие дропы, как ими становятся и какая ответственность грозит за передачу банковских карт третьим лицам. Он подчеркнул, что дроперство – это не безобидная «подработка», а участие в преступной схеме, которое может привести к уголовному делу и судимости даже для несовершеннолетних.

«Дроперство разрушает жизнь, – отметил Александр Иванов. – Передавая свою карту или доступ к онлайн-банку, вы становитесь звеном в цепочке мошенников. Ответственность наступает с 16 лет, а в случае причинения ущерба родители обязаны его возмещать. Мы говорим об этом на форуме, чтобы у подростков был чёткий алгоритм действий при подозрительных предложениях: взять паузу, задать вопросы, посоветоваться с родителями и твёрдо отказаться».

Спикер также привёл реальные истории: 16-летний подросток, передавший данные карты «работодателю», получил уголовное дело и судимость; 17-летний, открывший карту для друга и передавший её неизвестному, – два года условно. Особое внимание было уделено правилам безопасности: не использовать свой счёт для перевода чужих денег, не соглашаться на «лёгкий заработок» и не возвращать «ошибочно» пришедшие средства по реквизитам незнакомцев.

Участие федеральных экспертов и министров регионального правительства сделало форум полноценной площадкой для диалога между подростками и теми, кто определяет медиаповестку. Как отметили организаторы, такой уровень спикеров превращает событие из рядового школьного конкурса в значимый проект, где юные журналисты не только создают собственные медиапродукты на острые социальные темы, но и получают знания, которые помогут им противостоять современным угрозам.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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