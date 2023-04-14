В местах празднования Дня Победы в Пскове запретят продажу алкоголя

09:28, 14 апреля 2023, ПАИ

В Пскове в местах проведения мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы, 9 мая ограничат продажу алкоголя. Это следует из постановления администрации города Пскова.

«Установить расстояние от мест проведения основных праздничных мероприятий, прилегающую территорию, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции в радиусе 50 метров 9 мая 2023 года с 10:00 до 22:00», - говорится в документе.

Площадками для проведения мероприятий в Пскове станут площадь Победы, площадь Ленина, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект – от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой, улица Кузнецкая от Октябрьского проспекта до улицы Советской, улица Карла Маркса от площади Ленина до пересечения с улицей Воровского, Детский парк, Зеленый театр, улица Пушкина, улица Советская от Октябрьской площади до пересечения с улицей Некрасова, набережная реки Великой, парк Строителей, сквер у Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова).