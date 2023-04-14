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Происшествия

Без вести пропавшие подростки три дня катались по Пскову на угнанном автомобиле

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков в возрасте 14 и 16 лет, подозреваемых в угоне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В марте подозреваемые угнали отечественный автомобиль и три дня катались на нем, пока их не задержали полицейские в одном из торгово-развлекательных центров как без вести пропавших.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное наказание за угон наступает с 14 лет. Преступление считается оконченным с начала движения транспортного средства самоходом или иным способом (буксировка, перевоз на трейлере и др.). Попытка взломать замки и сигнализацию, завести двигатель, попытаться привести машину в движение, даже если это сделать не получилось (спугнули, задержали), квалифицируется как покушение на угон.

Ответственность за содеянное предусмотрена как в виде крупного штрафа, так и лишения свободы на определенный срок.

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