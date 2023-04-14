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Общество

Книжный форум «Русский Запад» обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная XVIII Международному книжному форуму «Русский Запад» – 2023, проходит в медиацентре ПАИ.

Чем форум удивит любителей чтения и профессиональное сообщество, какие книжные новинки можно «ухватить» на книжных ярмарках, о чем расскажут гости форума. Об этом расскажут генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Вера Павлова и заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов библиотеки Наталья Дуброва.

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