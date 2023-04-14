Капремонт в шести многоквартирных домах проведут в Печорском районе

11:26, 14 апреля 2023, ПАИ

Семь конструктивных элементов в шести многоквартирных домах, которые расположены в Печорском районе, будут отремонтированы в текущем году в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

В деревне Лавры Печорского района начаты работы по обновлению фасада дома № 12 на улице Кирова. Подрядная организация ООО «Симовлстрой» в соответствии с договором уже завезла на объект строительные материалы и установила строительные леса.

Также в рамках капитального ремонта фасада будут выполнены работы по ремонту балконных плит, ограждений балконов, карнизных плит, откосов и отливов. Подрядная организация произведет ремонт входных площадок, заменит окна и двери в местах общего пользования.



Отметим, что собираемость взносов на капитальный ремонт в указанном доме составляет порядка 83%, на выполнение строительно-монтажных работ планируется затратить около 4 млн рублей.