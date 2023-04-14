Минометную мину уничтожили взрывотехники в Псковской области

10:25, 14 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экспертиза показала, что подозрительный предмет, обнаруженный при проведении работ на автодороге в Псковском районе, — 82-мм минометная мина времен войны.

По заключению взрывотехников ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии, снаряд имел признаки сильной коррозии. Росгвардейцы уничтожили его на месте накладным зарядом.