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Происшествия

Минометную мину уничтожили взрывотехники в Псковской области

В Псковской области взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

Экспертиза показала, что подозрительный предмет, обнаруженный при проведении работ на автодороге в Псковском районе, — 82-мм минометная мина времен войны. 

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

По заключению взрывотехников ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии, снаряд имел признаки сильной коррозии. Росгвардейцы уничтожили его на месте накладным зарядом.

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