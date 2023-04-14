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Как измерять порции, расскажет гастроэнтеролог на «Серебряном дожде»

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Смирнова станет гостем программы «Анамнез», которая выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.

В программе обсудят:

- Почему проблемы ЖКТ зачастую надо решать с психологом или психотерапевтом? Организм требует: почему конфетка и булочка полезны?

- Так ли страшен черт, как его малюют: глютен, лактоза, дрожжи?

- Почему мясо с брусничным соусом - идеальное сочетание?

- Правильный объем порции: меряем граненым стаканом.

- Стул: правильная регулярность и периодичность.

Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».

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