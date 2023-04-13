Рисунки детей-сирот представили на выставке «Мое будущее» в Пскове

12:41, 14 апреля 2023, ПАИ

Передвижная выставка в рамках Всероссийского конкурса рисунков «Мое будущее» прибыла в Псковскую область. Открытие экспозиции состоялось в областной юношеской библиотеке имени В. А. Каверина при участии воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ рассказали в комитете по социальной защите Псковской области.

В 2022 году Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» провела III Всероссийский конкурс рисунков «Мое будущее». Ежегодный конкурс направлен на профессиональную ориентацию детей-сирот, мотивацию для занятий творчеством, поддержку молодых талантов, а также стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих способностей.

Традиционно конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства просвещения Российской Федерации и Специализированной школы акварели Сергея Андрияки.

Конкурс позволяет детям осмыслить понятия о необходимости труда и уважения к профессии, а также способствует социализаций детей-сирот и выявлению одаренных детей для их дальнейшей поддержки.