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Культура

Рисунки детей-сирот представили на выставке «Мое будущее» в Пскове

Передвижная выставка в рамках Всероссийского конкурса рисунков «Мое будущее» прибыла в Псковскую область. Открытие экспозиции состоялось в областной юношеской библиотеке имени В. А. Каверина при участии воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ рассказали в комитете по социальной защите Псковской области. 

 

Фото здесь и далее: комитет по социальной защите Псковской области

В 2022 году Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» провела III Всероссийский конкурс рисунков «Мое будущее». Ежегодный конкурс направлен на профессиональную ориентацию детей-сирот, мотивацию для занятий творчеством, поддержку молодых талантов, а также стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих способностей.

Традиционно конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства просвещения Российской Федерации и Специализированной школы акварели Сергея Андрияки.

Конкурс позволяет детям осмыслить понятия о необходимости труда и уважения к профессии, а также способствует социализаций детей-сирот и выявлению одаренных детей для их дальнейшей поддержки.

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