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Общество

Церковными находками с раскопов поделились псковские археологи

В преддверии Пасхи псковские археологи поделились некоторыми относящимися  к празднику материалами, которые встречаются в их работе. В частности, в прошлом году на раскопе на Запсковье была найдена «пластина с христограммой», которая, возможно, является фрагментом оклада иконы. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

На раскопах 2004-2005 годов под строительство многоквартирных домов на пересечении улиц Труда и Волкова был обнаружен клад церковной утвари: мельхиоровый потир, дискос и лжица (с позолотой), завернутые в ткани, расшитые бисером и стеклярусом.

Эти вещи могли относиться к остаткам старообрядческой церкви Козьмы и Дамиана, построенной и разобранной в XX веке. Церковь, вероятно, находилась на улице Лесной, соответствующей современной улице Волкова, на отрезке от Герцена до Труда.

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