Рекордсменка по высоте полета на аэростате приедет в Великие Луки

11:20, 14 апреля 2023, ПАИ

Рекордсменка России по высоте полета на аэростате примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки».

Пилотесса из Ярославской области Виктория Аршава прислала заявку в оргкомитет для участия в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, которая пройдет с 11 по 17 июня.

Отметим, в 2021 году Виктория Аршава побила рекорд России – она поднялась на тепловом аэростате АХ-8 на высоту 5100 метров.

Кроме того, желание участвовать в 27-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках изъявил йошкаролинец Михаил Томуров. На своем ярком аэростате этот известный пилот принимал участие в новогоднем фильме «Ёлки-8».