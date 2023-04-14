Псковские росгвардейцы проследят за порядком в пасхальную ночь
Охрану порядка и безопасности граждан при проведении пасхальных мероприятий в Псковской области обеспечат сотрудники полиции совместно с региональной Росгвардией. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Нести дежурство в ночь на 16 апреля будут сотрудники ОМОН «Кром» вневедомственной охраны.
Как отметили в ведомстве, для немедленного реагирования при осложнении оперативной обстановки маршруты патрулирования групп задержания приближены к местам проведения праздничных мероприятий.
Комментарии: 0 Обсудить >>>