На трассе Петербург – Псков сегодня полностью перекроют движение

11:50, 14 апреля 2023, ПАИ

Движение транспорта полностью перекроют на 167-м километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков, в районе деревни Городец Лужского района Ленинградской области, 14 апреля. Ограничение будет действовать с 13:00 до 13:15, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулём».

Это связано с производством работ по монтажу балок пролетного строения, выполняемого в рамках капитального ремонта моста через ручей Городецкий.

Продолжительность перерыва движения составит не более 15 минут.