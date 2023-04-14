Пять иностранцев попытались нарушить границу России в Псковской области

12:02, 14 апреля 2023, ПАИ

В Пыталовском районе задержаны иностранцы, которые попытались незаконно пересечь границу России. Об этом ПАИ сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.

Пять граждан одной из стран Южной Азии планировали незаконно отправиться в Латвию.

Решением Пыталовского районного суда правонарушители привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с административным выдворением с территории страны.

Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.