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Общество

Реконструкцию Соборной площади проведут в Печорах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Тихон обсудили проекты реконструкции зданий, благоустройства улиц и общественных пространств к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За это время они вместе со специалистами проработали все объекты, которые включены в федеральные программы, получили гранты и наметили конкретные решения.

«Для города разработан интересный дизайн-код, который позволит сохранить и подчеркнуть аутентичность Печор, но при этом привести город в порядок, сделать его комфортным, безопасным и привлекательным для жизни и туристов», — отметил Михаил Ведерников.

Масштабные работы запланированы на Соборной площади у Псково-Печерского монастыря. Она будет реконструирована за счет гранта Минстроя России. Сейчас специалисты заканчивают проектирование, готовят смету. На площади заменят брусчатку, проведут коммуникации, а саму территорию расширят, в том числе за счет переноса нескольких нестационарных объектов. Глава региона предложил сделать отдельную дорожку для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли беспрепятственно попасть в обитель.

Главе Печорского района Сергею Тарасику Михаил Ведерников указал на необходимость соблюдения правил размещения рекламных вывесок вблизи монастыря и поручил проработать с энергетиками перенос электросетей под землю.

На Октябрьской площади речь зашла о состоянии памятников архитектуры — водонапорной башни и здания торговых рядов. Они находятся в частных руках. С собственниками будет проведена разъяснительная работа, чтобы они привели здания в порядок к юбилейной дате.

Также в Печорах капитально отремонтируют автобусную станцию и благоустроят несколько общественных пространств: сквер на улице Рижской, дендропарк, парк «Треугольник». Областной комитет по культуре прорабатывает их дальнейшее наполнение.

Кроме того, в рамках обхода Михаил Ведерников и митрополит Тихон посетили стройплощадку будущего медицинского диагностического центра, который строят рядом с Паломническим центром, и жилого дома для медицинского персонала.

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