В Дно по горячим следам раскрыт грабеж на улице Красной

12:39, 14 апреля 2023, ПАИ

В Дно по горячим следам раскрыт грабеж, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 13 апреля в квартиру дома на улице Красной проник неизвестный. Он взял мобильный телефон и ноутбук и собирался уйти, но хозяин квартиры проснулся и попытался остановить незнакомца. Тот сумел вырваться, выронил ноутбук, но скрылся с телефоном. Потерпевший сообщил о произошедшем в отделение полиции по Дновскому району.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицейскими, в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый. Им оказался безработный, неоднократно судимый 30-летний местный житель.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.