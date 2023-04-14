Пропавшая полтора года назад псковичка найдена живой
Пропавшая полтора года назад 42-летняя псковичка найдена живой, сообщили ПАИ в УМВД России по Псковской области.
Эта женщина, зарегистрированная в городе Острове-3, без вести пропала в Пскове 3 сентября 2021 года. И до настоящего времени ее местонахождение оставалось неизвестным.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову провели комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Большую помощь в этой работе полицейским оказали жители региона и представители СМИ.
В результате местонахождение разыскиваемой установлено. Выяснилось, что женщина находится в Пскове. Она жива и здорова.
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