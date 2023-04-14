На улице Западной в Пскове меняют асфальт

13:03, 14 апреля 2023, ПАИ

На улице Западной в Пскове меняют изношенный слой асфальта. Движение транспорта ограничено по полосам. Подрядчик планирует завершить работы в течение дня, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Параллельно на улице Леона Поземского (от улицы Ипподромной до пересечения с Шоссейной) началось фрезерование изношенного покрытия. От Шоссейной до Ваулиногорского шоссе контракт планируется заключить до конца месяца.

«На самых проблемных участках дорог, которые не вошли в план ремонта на этот год, меняем слои износа картами. Мера временная, но в разы эффективнее, чем обычный ямочный ремонт», - пояснил Борис Елкин.