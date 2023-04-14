Пьяного водителя «Рено» остановили полицейские в Порховском районе

13:27, 14 апреля 2023, ПАИ

Водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, установлен сотрудниками дорожной полиции в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, на дороге Новгород – Псков в Порховском районе вечером 13 апреля сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Рено». Выяснилось, что этой иномаркой управлял 48-лентий житель Порхова, который был в нетрезвом виде.

Обстоятельства произошедшего выясняются.