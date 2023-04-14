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Общество

Псковские санатории презентовали на выставке в Минске

Делегация областных профорганизаций во главе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым представила возможности профсоюзных санаториев, баз отдыха, гостиницы и бюро путешествий на выставке «Отдых-2023», которая проходит в Минске с 13 по 15 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

«Отдых-2023» - самая крупная туристическая выставка Белоруссии. Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке. Псковский облсовпроф ранее заключил соглашение с профсоюзами Белоруссии, по которому членам профсоюзов предоставляется скидка на отдых в ряде санаториев Белоруссии.

«Мы рады быть на вашей земле, представлять наши учреждения и организации, - обратился к участникам выставки Игорь Иванов. - Коллеги очень много рассказали о значимых местах нашего региона, о маршрутах, которые сегодня предлагает комитет по туризму Псковской области, в целом наш регион готов встречать гостей».

Игорь Иванов подчеркнул, что эффективной работе в сфере туризма способствует тесное сотрудничество профсоюзов и региональной власти.

«Профсоюзы предлагают лечение и отдых в санаториях «Хилово», «Голубые озера» и «Череха». В Пушкинских Горах, где располагается музей-заповедник «Михайловское», работает профсоюзная база отдыха «Пушкиногорье», где мы с радостью принимаем гостей и делаем увлекательные экскурсии по знаменитым пушкинским местам, - отметил Игорь Иванов. - Также у нас есть туристическая база отдыха «Алоль», где большой популярностью пользуются активные виды отдыха и туризма. В центре Пскова, на берегу реки Великой, расположена гостиница «Ольгинская» с видом на Кремль».

Игорь Иванов пригласил участников и гостей выставки в профсоюзные учреждения отдыха Псковской области, где готовы разработать для гостей индивидуальные  программы отдыха и оздоровления.

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