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Культура

В Санкт-Петербурге открыли выставку из Пушкинского заповедника

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл выставку к 110-летию со дня рождения известного советского российского художника Владимира Кранца во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург, музей-усадьба Г. Р.  Державина, набережная реки Фонтанки, 118) сегодня, 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника. 

Владимир Кранц. Тригорское (1971). Из фондов Пушкинского заповедника.

В экспозицию вошло 23 произведения живописи, которые были созданы в период с 1971 по 1979 год. На картинах из фондов «Михайловского» запечатлены виды мемориальных музеев-усадеб и их окрестностей, а также Святогорский монастырь в разные времена дня и года.    

Искусствоведы отмечают, что полотнам Владимира Кранца присущи «…эпическое звучание и философские обобщения, а мягкая манера письма близка и привлекательна для большинства любителей пейзажной живописи. Для своих произведений мастер неизменно выбирал такие состояния в природе, когда она исполнена покоя и тишины, когда всё в ней словно замерло». 

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Морозова также приводит слова академика Дмитрия Лихачёва о пушкиногорской живописи Владимира Павловича: «С огромной любовью, проникновением запечатлел художник изгибы Сороти, дом и усадьбу поэта, древние стены Святогорского монастыря, аллеи парков Петровского и Тригорского. В его картинах есть все: и восхищение, и любовь, и благоговейный трепет, а вода – совсем живая — «сии живые воды…». 

Планируется, что выставка «Пушкинский заповедник в живописи В. П. Кранца. К 110-летию со дня рождения» будет работать в Санкт-Петербурге до 21 мая.  

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