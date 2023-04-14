Неизвестный водитель спровоцировал ДТП с маршрутным автобусом на Запсковье

14:53, 14 апреля 2023, ПАИ

В Пскове неизвестный водитель спровоцировал ДТП с маршрутным автобусом и скрылся с места происшествия, передаёт корреспондент ПАИ.

Инцидент произошёл на перекрестке улиц Белинского и Труда 14 апреля. Неизвестный автомобилист совершил резкий манёвр на дороге, и водитель автобуса был вынужден экстренно затормозить, в результате чего один из пассажиров упал.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По словам водителя автобуса, после случившегося водитель автомобиля скрылся с места ДТП. По предварительным данным, в автобусе находилось около 40 человек. В результате падения пострадала 65-летняя женщина, ее госпитализировали.

На месте происшествия работает бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС, оперативная группа МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.