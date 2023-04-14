В Пскове наградили победителей конкурса «Экспортер года 2022»

15:25, 14 апреля 2023, ПАИ

11 апреля Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой Бизнес») подвел итоги ежегодного конкурса «Экспортер года» и провел церемонию награждения предприятий региона, осуществлявших наиболее активную экспортную деятельность в 2022 году

Предприниматели соперничали в пяти номинациях:

- Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса;

- Экспортер года в сфере легкой промышленности;

- Прорыв года;

- Экспортер года в сфере высоких технологий;

- Экспортер года в сфере промышленности.



Среди победителей — «Великолукский кабельный завод», «Псковский завод силовых трансформаторов», Псковская швейная фабрика «Славянка», «Техносвар КС» и «Великолукская рыбопромышленная компания».



«Еще раз хочется сказать нашим предприятиям “спасибо“ и напомнить, что Центр поддержки экспорта, как и вся инфраструктура поддержки региона, всегда готов прийти на помощь. Мы собрались для того, чтобы поделиться успехами, проблемами, опытом, и, конечно, наметить общие планы и перспективы на будущий год», - отметила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.



Конкурс «Экспортер года» призван поощрять предпринимателей региона, а также стимулировать рост экспортной активности.

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