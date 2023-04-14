Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский губернатор рекомендовал районам активнее привлекать ТОСы к благоустройству

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав районов активнее привлекать ТОСы к благоустройству территорий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сейчас будут проводиться субботники по уборке территорий. Проявляйте инициативу, привлекайте к ним ТОСы. Они готовы к такого рода взаимодействию. Знаю примеры, когда именно ТОСы побуждали органы местного самоуправления к участию в уборке и благоустройстве территории. Кроме этого, накануне Дня Великой Победы все воинские захоронения и памятные знаки будут приводиться в надлежащий вид. Это тоже может быть реализовано с участием ТОС», — обратил внимание Михаил Ведерников на совещании с главами районов 14 апреля.

Глава региона также поблагодарил руководителей муниципалитетов, которые в этом году приняли решение о проведении местных конкурсов проектов ТОС. Отметим, в Пскове конкурс состоялся в феврале, в Островском районе подводят итоги, в Псковском, Струго-Красненском, Дновском и Красногородском мероприятия в процессе. Еще в 7-ми муниципальных районах и в городском округе «Город Великие Луки» проведение конкурса проектов ТОС запланировано в II и III кварталах этого года.

«Общими усилиями мы создали такую инфраструктуру поддержки, в которую люди верят, и которой удобно пользоваться. Для понимания, на данный момент в Псковской области работает уже более 500 ТОС. Это очень серьезный ресурс, который нужно максимально задействовать для развития своего муниципалитета», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 апреля 2023

О сильном ветре 15 апреля предупредили псковичей в МЧС
14 апреля 2023

Шоу Андрея Малахова с участием великолучанина покажут 16 апреля

14 апреля 2023

Псковские санатории презентовали на выставке в Минске
14 апреля 2023

Псковский гастроэнтеролог: Хочется конфет – ешьте!

14 апреля 2023

Где пройти обучение по Матрице судьбы в Пскове
14 апреля 2023

Студента года выбрали в Великих Луках
14 апреля 2023

На улице Западной в Пскове меняют асфальт
14 апреля 2023

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...