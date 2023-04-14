Названа ожидаемая продолжительность здоровой жизни псковичей

16:13, 14 апреля 2023, ПАИ

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения Псковской области в 2022 году составила 54,3 года. Это следует из результатов ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения, сообщает Псковстат.

Оценили состояние своего здоровья как очень хорошее и хорошее 34% жителей области, удовлетворительное – 56%, плохое и очень плохое – 10%.

Наиболее существенным фактором, оказывающим влияние на здоровье человека, является тот образ жизни, которого придерживается сам человек. Следование принципам здорового образа жизни определяется пятью основными критериями. Это: отсутствие курения; нормальное потребление соли (не более 5 грамм в сутки); потребление овощей и фруктов ежедневно (не менее 400 грамм); умеренная и высокая физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю); отсутствие пагубного потребления алкоголя.

При этом доля граждан Псковской области, ведущих здоровый образ жизни, в 2022 году составила 13% от общей численности населения. Самостоятельно занимались физкультурой и спортом 10% мужчин области, среди женщин этот процент немного ниже – 9%.

Сохранить и укрепить здоровье, выявить факторы риска развития заболеваний помогают диспансеризация и регулярные профилактические медосмотры. По данным наблюдения, в 2022 году около половины женщин и мужчин области прошли диспансеризацию в течение последних двух лет.

Не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия 87% женщин и 64% мужчин.