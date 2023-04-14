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Общество

Россельхознадзор выявил более 100 сайтов с контрафактными ветпрепаратами

Мониторинг 468 интернет-сайтов с целью выявления в продаже импортных препаратов для ветеринарного применения с маркировкой на иностранном языке и фактов их реализации без лицензии провели сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в первом квартале 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проделанной работы сотрудники управления выявили 113 сайтов, содержащих предложения о продаже контрафактных препаратов, в том числе было зафиксировано, что 21 интернет-магазин занимался реализацией ветеринарных препаратов без лицензии. 

Владельцы сайтов предлагали к реализации контрафактные иммунобиологические лекарственные препараты (Нобивак Rabies, Нобивак Tricat Trio, Нобивак Дилуент (производитель Интервет Интернешнл Б.В., Голландия), Feligen® CRP (Virbac, Франция), Биофел PCHR (Биофел, Чехия) и фармакологические: Золетил (средство для общей анестезии, Virbac, Франция), Серения (противорвотный препарат, Pfizer Франция), Цестал (противопаразитарный, Сeva, Венгрия), Фенилбутазон (нестероидный противовоспалительный препарат, Бельгия), Превикокс (нестероидный противовоспалительный препарат, Франция), Веторил (антинадпочечниковый препарат), Великобритания), Онсиор (противовоспалительный препарат, Elanco, Франция), Вазотоп Р (кардиопрепарат, гипотензивное лекарственное средство, Intervet, Австрия), Клавасептин (антибактириальный препарат,Vetoquinol, Франция), Эквалан (противопаразитарное средство, Мериал, Франция), Домоседан (седативный препарат, Орион фарма, Финляндия). 

Помимо интернет-зоомагазинов, среди выявленных площадок - универсальные интернет-магазины, маркетплейсы и платформа интернет-сервиса для размещения объявлений. Для блокировки интернет-ресурсов информация направлена в Роскомнадзор. 

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