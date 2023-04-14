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Общество

Псковичи вдвое чаще берут ипотеку на вторичное жилье, чем на квартиры в новостройках

По итогам первого квартала текущего года в Псковской области выдали ипотечных кредитов на приобретение квартир на вторичном рынке в два раза больше, чем на покупку жилья в новостройках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском отделении Сбера.  

Всего за первые три месяца года банк выдал жителям региона жилищных кредитов на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Сбера, выросла и средняя сумма ипотечного займа. Теперь она составляет 2,2 млн рублей и превышает показатель первого квартала прошлого года на 12%.

Как отмечают эксперты, на рынке недвижимости в Псковской области наблюдается оживление. «Ситуация рабочая. Покупатели тщательно и вдумчиво выбирают объекты, продавцы гибкие по торгу», - подчеркнул генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ» Роман Максименко.

Эксперт по недвижимости Андрей Шубарцов добавил, что люди начали снова покупать недвижимость не для инвестирования, а для решения своих жилищных вопросов, например в части расширения жилплощади. 

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости Псковской области читайте здесь >>>.

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