Псковских водителей предупредили о массовых проверках

16:40, 14 апреля 2023, ПАИ

Массовые проверки водителей пройдут на территории Псковской области с 14 по 16 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.

Проверки проведут с целью предупреждения грубых нарушений правил дорожного движения.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят нарушениям требований к перевозке детей в Пскове, а также Новосокольническом, Себежском, Дедовичском, Псковском районах.