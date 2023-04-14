Псковских водителей предупредили о массовых проверках
Массовые проверки водителей пройдут на территории Псковской области с 14 по 16 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.
Проверки проведут с целью предупреждения грубых нарушений правил дорожного движения.
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят нарушениям требований к перевозке детей в Пскове, а также Новосокольническом, Себежском, Дедовичском, Псковском районах.
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