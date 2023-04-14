Велосипедист госпитализирован после столкновения с автомобилем в Великих Луках

17:00, 14 апреля 2023, ПАИ

ДТП с пострадавшим произошло у дома № 26 на улице Карла Либкнехта в Великих Луках. Автомобиль Ford Focus под управлением 50-летней женщины выезжал с дворовой территории, и в это время в него врезался 40-летний велосипедист.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.