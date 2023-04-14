В ГД внесен проект о штрафах за применение зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

17:30, 14 апреля 2023, ПАИ

В Госдуму внесен законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Теперь должностных лиц могут наказать штрафом – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей, сообщил зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

«Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Соответствующие ограничения действуют с 1 марта. Теперь нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – от ста до семисот тысяч», - приводит слова Антона Горелкина РИА Новости.

По словам парламентария, наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не будет. «Более того, их можно продолжать использовать для рабочей коммуникации в большинстве случаев (когда дело не касается предоставления государственной или муниципальной услуги, выполнения государственного заказа или муниципального задания)», - добавил Горелкин.

Как отметил автор инициативы, законопроект нужен для решения более глобальных задач. «Сместить акценты в сторону российских альтернатив. Что хорошо и с точки зрения безопасности, и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане. Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские, – стратегически неправильно», - заключил он.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 марта 2023 года при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных.

Как ранее сообщал Горелкин, Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые нельзя будет использовать для обмена информацией, содержащей финансовые и персональные данные, но гражданам России эти мессенджеры никто не запрещает.