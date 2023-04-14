Команда ПсковГУ стала призером конкурса Всероссийской олимпиады по географии

17:41, 14 апреля 2023, ПАИ

Третье место в конкурсе «Рояль в кустах», который прошел в рамках Всероссийской студенческой олимпиады по географии для педагогических направлений подготовки, заняла команда студентов Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурсанты разрабатывали и презентовали настольные игры по одной из тем школьного курса географии. Тема игры была определена жеребьевкой в начале проведения конкурса.

В состав команды ПсковГУ вошли Маргарита Грознова, Полина Матвеева, Ксения Романова, Полина Савина и Алина Сошникова.

Руководитель – старший преподаватель кафедры географии ИМиЭБ Ирина Кривуля.