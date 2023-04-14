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Общество

Команда ПсковГУ стала призером конкурса Всероссийской олимпиады по географии

Третье место в конкурсе «Рояль в кустах», который прошел в рамках Всероссийской студенческой олимпиады по географии для педагогических направлений подготовки, заняла команда студентов Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.  

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Конкурсанты разрабатывали и презентовали настольные игры по одной из тем школьного курса географии. Тема игры была определена жеребьевкой в начале проведения конкурса. 

В состав команды ПсковГУ вошли Маргарита Грознова, Полина Матвеева, Ксения Романова, Полина Савина и Алина Сошникова. 

Руководитель – старший преподаватель кафедры географии ИМиЭБ Ирина Кривуля. 

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