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Общество

Гайк Хачатрян стал новым главврачом Островской межрайонной больницы

Рабочую встречу с новым главным врачом Островской межрайонной больницы Гайком Хачатряном провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что Гайк Хачатрян — победитель кадрового конкурса. И расспросил его о планах по развитию межрайонной больницы. 

Новый руководитель рассказал, что намерен сосредоточиться на развитии наиболее актуальных на сегодняшний день стационарзамещающих технологий. Упор также будет сделан на укрепление первичного звена, диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Отдельное внимание — кадровому обеспечению больницы. 

«Есть над чем работать. Мы привлекаем на работу специалистов, в том числе в сельской местности. Двух фельдшеров в этом году уже трудоустроили. Полноценно работает кабинет неотложной помощи с обслуживанием вызовов на дому и в поликлинике», — сказал главврач медучреждения. 

Глава региона рекомендовал новому руководителю больницы активно использовать все возможности, которые предусмотрены федеральным, региональным бюджетом, участвовать во всех программах по развитию здравоохранения. 

«Обязательно давайте обратную связь. Наша система достаточно гибкая, мы можем что-то менять и адаптировать под существующие реалии», — отметил Михаил Ведерников и пожелал Гайку Хачатряну успехов на новом посту. 

Отметим, что большая часть профессионального пути Гайка Хачатряна связана с Островской межрайонной больницей. Здесь он работал врачом-хирургом, рентгенологом. С 2016 года совмещал врачебную деятельность с должностью заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения. 

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