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Общество

Участок трассы А-122 в Псковской области ограничат для движения большегрузов с 15 апреля

Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

Запрет на передвижение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны будет введён на федеральной трассе А-122 в Псковской области с 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что на 675-м километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-122, на автомобильной дороге А-114 Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, в районе посёлка Дорожный Великолукского района Псковской области будет введён запрет на передвижение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны.

«В связи с повреждением негабаритным транспортным средством балок пролетного строения путепровода в результате дорожно-транспортного происшествия начиная с 15 апреля 2023 года будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием и пропуском транспортных средств в одиночном порядке в контролируемом режиме с дистанцией 50 метров», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ограничения будут введены в соответствии с утверждённой и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Временное ограничение движения будет снято после проведения ремонтных работ», — добавил Пузыревский.

ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

 

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