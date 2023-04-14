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Общество

Мультсериал о многодетной семье снимут в Псковской области

Фото здесь и далее: "Псковская правда"

Интерактивный мультипликационный сериал о многодетной семье планируется снять в Псковской области. сообщает «Псковская правда» со ссылкой на председателя регионального комитета юстиции Сергея Шерстобитова. Анимационная работа будет направлена на правовое просвещение молодежи.

Мультсериал реализуют в рамках поручения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Данный вопрос глава региона обсуждал на рабочей встрече с Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. Встреча была посвящена созданию видеороликов по правовому просвещению молодёжи.

Как отметил Сергей Шерстобитов, ранее уже успели отснять семь видеороликов длинной на 1,5 минуты. Однако молодые люди предложили другой подход к решению задания. В рамках заседания рабочей группы, проведенной в расширенном составе, поступило предложение о создании мультсериал.

«Идея в том, чтобы за основу взять многодетную семью, члены которой будут попадать в те или иные ситуации. Причём сериал будет интерактивным — зритель сможет выбрать один из предложенных вариантов ответа, и увидит как развивалась ситуация в зависимости от того, правильный или неправильный ответ он выбрал», – отметил Сергей Шерстобитов. По его словам, молодые люди напрямую включены в процесс.

Темы, как сообщил председатель совета молодёжного движения Псковской области Константин Белов, будут определять более взрослые участники, а написанием сценария займется молодёжь.

Пилотную серию уже нарисовали ученики одиннадцатого класса. «Но мы поняли, что надо расширить творческую команду и заключили соглашение с Псковским колледжем искусств. Там 1 -3 курсы включены в эту работу», – заявил председатель совета молодёжного движения.

На данном этапе имеется 17 вариантов семей, которые по итогу могут стать персонажами сериала. Из них будет выбран только один.

Планируется, что готовые серии мультсериала будут публиковаться в социальных сетях, показываться по телевидению и в школах.

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