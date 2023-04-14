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Общество

Нотариус напомнил россиянам о способе возврата долгов без суда

Взыскивать долги с помощью нотариуса без обращения в суд можно уже несколько лет, но не все об этом знают. Как работает этот механизм и кто может им воспользоваться, рассказала нотариус Мария Боронина в интервью агентству «Прайм».

«Исполнительная надпись нотариуса — это специальная отметка на договоре, которая приравнивается к решению суда и обладает соответствующей исполнительной силой. То есть с ней можно обращаться за взысканием сразу к приставам или напрямую в банк, если вы знаете, где открыты счета должника», — пояснила она.

Используется исполнительная надпись в тех случаях, когда сторона договора, подразумевающего передачу денег или имущества, не выполняет его условия. Речь идёт о договорах займа, купли-продажи, залога, аренды, о соглашениях о разделе имущества между супругами и т. п. Они должны быть нотариально удостоверены, а не подписаны на коленке.

Алгоритм такой: сначала пострадавшая сторона должна направить должнику уведомление — предупредить, что планирует обратиться за исполнительной надписью нотариуса. Если в течение двух недель после этого проблема не решится, можно обращаться к нотариусу. Это можно сделать как очно, придя в нотариальную контору, так и удалённо, через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты (если у заявителя есть своя УКЭП).

Вместе с заявлением о совершении исполнительной надписи необходимо предоставить оригинал договора, на основании которого возник долг, расчёт задолженности и подтверждение уведомления должника. Кроме того, нотариус может запросить доказательство того, что заёмщику действительно была перечислена указанная в договоре сумма.

Исполнительная надпись нотариуса позволяет сэкономить время и средства на судебных тяжбах и обратиться за взысканием сразу к приставам или в банк. Своя выгода есть и у заёмщиков: по исполнительной надписи можно истребовать только основной долг и проценты по нему. Никакие штрафы за просрочку, пени и прочие обременения в этом случае не взимаются. Также задолженность не передаётся коллекторам, встреча с которыми вряд ли кого-то обрадует.

«Есть два особых случая — удостоверенные у нотариуса медиативные и алиментные соглашения. Если условия исполнения по ним нарушены, получать исполнительную надпись не нужно. Можно сразу обращаться к приставам, так как эти виды договоров сами по себе обладают исполнительной силой», — заключила Боронина.

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