Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе

21:41, 14 апреля 2023, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В деревне Дворец произошло возгорание жилого дома. Прибывшие пожарные приступили к ликвидации пожара.

По предварительным данным, в доме находились два человека. Спасена собака. Сообщается, что пожарные вовремя вытащили из очага возгорания газовый балон.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.