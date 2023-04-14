Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
В деревне Дворец произошло возгорание жилого дома. Прибывшие пожарные приступили к ликвидации пожара.
По предварительным данным, в доме находились два человека. Спасена собака. Сообщается, что пожарные вовремя вытащили из очага возгорания газовый балон.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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