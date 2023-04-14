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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе

  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе
    Фото: ПАИ

В деревне Дворец произошло возгорание жилого дома. Прибывшие пожарные приступили к ликвидации пожара. 

По предварительным данным, в доме находились два человека. Спасена собака. Сообщается, что пожарные вовремя вытащили из очага возгорания газовый балон.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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